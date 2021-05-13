Генеральный директор ВОЗ привился от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. После прививки он призвал всех последовать своему примеру.

«Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетском госпитале Женевы», — написал гендиректор в Twitter.

К своему посту глава организации приложил фотографию из медицинского учреждения. Гебрейесус напомнил, что вакцины спасают жизни людей, поэтому крайне важно доставить препараты во все страны.

«Если вы, как и я, живете в стране, где есть вакцина, пожалуйста, сделайте прививку, когда придет ваша очередь», — попросил глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус сообщил о выходе на плато по числу новых случаев ковида и смертности. По его словам, снижение уже зафиксировали в Европе, Северной и Южной Америках. При этом уровень плато глава ВОЗ назвал неприемлемо высоким. Он подчеркнул, что на прошлой неделе было более 5,4 миллиона новых случаев заражения и почти 90 тысяч смертей. Гебрейесус заявил, что по всему миру ситуация продолжает быть неблагополучной.