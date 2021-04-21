Привезенный в Австралию костюм Большой Птицы из «Улицы Сезам» украли ради веселья

В Австралии неизвестные украли костюм персонажа из детской передачи «Улица Сезам». Им приглянулась Большая Птица, которую спустя два дня вернули с объяснительной запиской.

Двухметровый костюм пропал в ночь с 18 на 19 апреля из цирка в Тебартоне. Туда его привезли из Нью-Йорка для участия в шоу. Полиция сообщила о пропаже дорогостоящей птицы. Костюм оценивают в 160 тысяч долларов.

Рано утром 21 апреля на глаза сотрудникам цирка попались двое мужчин, несших желтый костюм в руках. Большую Птицу они бросили рядом с электрическим шкафом. К ней прилагалось письмо с извинениями.

«Нам очень жаль! Мы понятия не имели, что делаем и к чему это приведет. У нас просто были тяжелые времена, и мы пытались повеселиться. Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень», — написали вероятные похитители костюма. Неизвестные предпочли не иметь дела с полицейскими и сбежали.

Правоохранители обыскали близлежащие территории вместе с собаками. Найти преступников им не удалось. В оставленной записке неизвестные назвали себя «бандитами больших птиц».

Костюм вернули в цирк. Повреждений на нем действительно не нашли. Подозреваемых ищут.