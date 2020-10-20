Привезенные из России аппараты ИВЛ утилизировали в США. Их ни разу не использовали

США избавились от 45 аппаратов ИВЛ, которые доставили в Америку из России. Их ни разу не использовали для лечения пациентов.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» доставили в Америку весной этого года вместе с другим гуманитарным грузом — респираторами, очками, масками и дезинфицирующими средствами. После чего приборы лежали без использовании и в итоге были утилизированы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на профильное ведомство США.

Причин случившегося несколько. Во-первых, ситуация с коронавирусом в Америке улучшилась и приборы просто не понадобились.

Во-вторых, в России и в США разное напряжение в электросетях. Для использования отечественных аппаратов ИВЛ нужны были специальные адаптеры.

В-третьих, американские врачи испугались новостей о пожарах в российских медицинских учреждениях, где работали эти приборы. Однако расследование Росздравнадзора показало, что аппараты ИВЛ не были причиной возгорания в московской и петербургской больницах 9 и 12 мая. Тогда при пожарах в общей сложности погибли семь человек.

И еще одна причина — санкции, наложенные на компанию-производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Американская сторона заявила, что все приборы были уничтожены по правилам утилизации опасных отходов.

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