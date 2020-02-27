«Привет, мам!». Женщины рассказали о самых странных фразах во время секса
Женщины не замедлили рассказать свои смешные истории. Пост был просмотрен более 14 тысяч раз. Одна из них рассказала, как парень, с которым она была знакома всего месяц и оказывалась в одной постели лишь пару раз, перед эякуляцией попросил ее: «Скажи мне, что все будет хорошо! Что ты обо мне позаботишься!».
Другой пришлось признаться в любви по просьбе любовника, расстроенного из-за смерти отца. Еще один экстремал потребовал обозвать себя уродом, чтобы закончить начатое. Другой попросил разрешения лизнуть партнершу в лицо.
Но самым шокирующим стало признание женщины, рассказавшей, что посреди секса услышала: «Привет, мам!». Ее любовник ответил на телефонный звонок родительницы, не отрываясь от процесса.
Мужчины решили рассказать свои истории. Один из них пожаловался на жену, остановившую его во время прелюдии: «Подожди!.. Ты выбросил мусор». Партнерша другого несчастного жаловалась, что не слышит телевизор, когда ее голова находится у него в промежности. Еще одна девица остановила своего возлюбленного словами: «Подожди, я схожу в туалет».
К Дню святого Валентина издание The Independent составило список из 17 самых отвратительных киносцен секса. Его возглавила постельная сцена Мадонны и Уиллема Дефо в триллере «Тело как улика».