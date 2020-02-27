«Привет, мам!». Женщины рассказали о самых странных фразах во время секса

Американский сексолог и медиа-персона Эмили Морс во время подкаста «Секс с Эмили» попросила своих слушательниц поделиться примерами самых странных фраз, которые им довелось услышать от партнеров во время секса.

Женщины не замедлили рассказать свои смешные истории. Пост был просмотрен более 14 тысяч раз. Одна из них рассказала, как парень, с которым она была знакома всего месяц и оказывалась в одной постели лишь пару раз, перед эякуляцией попросил ее: «Скажи мне, что все будет хорошо! Что ты обо мне позаботишься!».

Другой пришлось признаться в любви по просьбе любовника, расстроенного из-за смерти отца. Еще один экстремал потребовал обозвать себя уродом, чтобы закончить начатое. Другой попросил разрешения лизнуть партнершу в лицо.

Но самым шокирующим стало признание женщины, рассказавшей, что посреди секса услышала: «Привет, мам!». Ее любовник ответил на телефонный звонок родительницы, не отрываясь от процесса.

Мужчины решили рассказать свои истории. Один из них пожаловался на жену, остановившую его во время прелюдии: «Подожди!.. Ты выбросил мусор». Партнерша другого несчастного жаловалась, что не слышит телевизор, когда ее голова находится у него в промежности. Еще одна девица остановила своего возлюбленного словами: «Подожди, я схожу в туалет».

К Дню святого Валентина издание The Independent составило список из 17 самых отвратительных киносцен секса. Его возглавила постельная сцена Мадонны и Уиллема Дефо в триллере «Тело как улика».