«Привет, это папа». Сын телеведущего в Британии «украл» эфир у отца

Сын британского ведущего Пита Ноттэджа отобрал у отца микрофон и самостоятельно начал эфир на Сhаnnеl 4. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ноттэдж, который на фоне карантина и эпидемии «британского» штамма коронавируса вынужден проводить эфиры из собственного дома, готовился к прямому эфиру, чтобы анонсировать премьеру нового сезона документального сериала «Тайная жизнь зоопарка». Но вместо Ноттэджа зрители услышали детский голос.

«Привет, это папа, и сейчас вы увидите…», — начал сын ведущего, но не успел договорить.

В этот момент в эфире зазвучал уже знакомый голос Ноттэджа.

«Эй, что тут происходит? Нет, ты невовремя. Иди к маме», — сказал ведущий.

После этого Ноттэдж продолжил зачитывать заготовленный текст.

Отрывок из эфира Ноттэдж выложил на своей странице в Twitter. Курьезный случай повеселил подписчиков, которым этот выход в эфир показался забавным.

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