Мир 13 августа 2023, 04:59 Притворилась мертвой. В Чехии украинец изнасиловал и и засунул в мешок 15-летнюю девочку Novinky: украинец в Чехии изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку Unsplash

Читать 360tv в

В Чехии 18-летний подросток с Украины изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку. Горожане призывают протестовать против украинцев, об этом написало местное издание Novinky.

«Полиция задержала 18-летнего подростка. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании», — говорится в материале.

Реклама

Молодой человек проживает в Чехии уже давно. Вечером в четверг юноша пригласил 15-летнюю девушку на прогулку, а затем отвел ее в лес, связал и изнасиловал, рассказала пресс-секретарь чешской полиции Микаэла Райндлова.

Злоумышленник порезал девушку ножом и пригрозил убить ее, после чего завернул в мешок и бросил в овраг. Девушка притворилась мертвой и тем самым спасла себе жизнь, отметили в издании. Пострадавшая смогла выбраться из мешка и обратиться за помощью. Полиция задержала подозреваемого через несколько часов после происшествия.

Официанты в Чехии включили гимн России украинкам, а когда они стали возмущаться, его сменили на звуки сирены. Позже администрация заведения извинилась перед посетительницами, а официанта уволили.