Притязания Польши на Калининград сочли глупыми

Пресс-служба правительства Калининградской области назвала глупостью заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Польша может претендовать на Калининград. Город был и останется русским, подчеркнул руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Военному, позволившему себе такие заявления, посоветовали учить историю.

«Нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград, — глупость», — отметили в пресс-службе.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Скшипчак назвал Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. Он указал на то, что по своей исторической принадлежности Калининградская область якобы относится к Пруссии и Польше и «никогда не была русской».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление генерала и заметила, что Польша «как поднимет, так и опустит» вопрос о принадлежности Калининградской области.