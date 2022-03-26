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    26 марта 2022, 13:58

    Притязания Польши на Калининград сочли глупыми

    Глава пресс-службы правительства Калининградской области Лысков назвал глупыми притязания Польши на Калининград

    Оксана Кириллова

    Пресс-служба правительства Калининградской области назвала глупостью заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Польша может претендовать на Калининград. Город был и останется русским, подчеркнул руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

    Притязания Польши на Калининград сочли глупыми

    Военному, позволившему себе такие заявления, посоветовали учить историю.

    «Нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград, — глупость», — отметили в пресс-службе.

    Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Скшипчак назвал Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. Он указал на то, что по своей исторической принадлежности Калининградская область якобы относится к Пруссии и Польше и «никогда не была русской».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление генерала и заметила, что Польша «как поднимет, так и опустит» вопрос о принадлежности Калининградской области.