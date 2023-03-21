Мир 21 марта 2023, 17:29 Присвоение Грете Тунберг степени почетного доктора теологии прокомментировали в РАН

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В научно-исследовательском социологическом центре РАН прокомментировали новость о присвоении 20-летней Грете Тунберг степени почетного доктора теологии. Такое событие ученые назвали политическим шагом, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Абсолютно конъюнктурно-политическая акция. Они сейчас себе самим доказывают, что они ни на что не способны уже что ли… Вам любой из науки скажет то же самое человек. Однозначное мнение ученых, кроме тех, кто не достоин зваться учеными», — сказал источник в РАН.

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Вручение почетных докторских степеней в Университете Хельсинки пройдет 9 июня.

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