Украина обвинила Россию в присваивании Николая Гоголя

В день рождения Гоголя на Украине вспомнили о его национальности. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия классика «принудительно записала в русские», хотя он по национальности был украинцем.

«Русские всегда позиционировали Гоголя как русского писателя и классика русской литературы». Даже на Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежки». Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски», — написал он.

Ткаченко заявил, что «российская пропаганда через карманных историков» пытается подвергнуть сомнению факт родства гетмана Правобережной Украины Остапа Гоголя писателем.

«Потому что привыкла переписывать историю. Называя, например, Тараса Шевченко российско-украинским поэтом», — отметил он.

При написании поста, по словам Александра Ткаченко, он сравнил статьи из Википедиоо о Гоголе двух стран и нашел там различи, чему не был удивлен.