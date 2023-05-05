Мир 05 мая 2023, 09:55 Присуждение Зеленскому премии Карла Великого раскритиковали в Германии Депутат бундестага Вагенкнехт выступила против вручения Зеленскому премии Карла Великого Flickr

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Депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт не поддержала присуждение украинскому президенту Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», — сказала Вагенкнехт.

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По ее словам, надо, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц «убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным». Депутат добавила, что Европа — это послевоенный мирный проект.

Международную премию имени Карла Великого вручают с 1950 года в Ахене. Награду присуждают общественным и политическим деятелям или учреждениям за вклад в дело объединения и развития Европы.

Лауреатами премии в разные годы были бывший канцлер Германии Конрад Аденауэр и бывший британский премьер Уинстон Черчилль. Комитет премии в этом году решил отдать награду Владимиру Зеленскому и украинскому народу.