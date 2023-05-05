05 мая 2023, 09:55
Присуждение Зеленскому премии Карла Великого раскритиковали в Германии
Депутат бундестага Вагенкнехт выступила против вручения Зеленскому премии Карла Великого
Депутат парламента ФРГ от Левой партии Сара Вагенкнехт не поддержала присуждение украинскому президенту Владимиру Зеленскому международной премии имени Карла Великого. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.
«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», — сказала Вагенкнехт.
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По ее словам, надо, чтобы немецкий канцлер Олаф Шольц «убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным». Депутат добавила, что Европа — это послевоенный мирный проект.
Международную премию имени Карла Великого вручают с 1950 года в Ахене. Награду присуждают общественным и политическим деятелям или учреждениям за вклад в дело объединения и развития Европы.
Лауреатами премии в разные годы были бывший канцлер Германии Конрад Аденауэр и бывший британский премьер Уинстон Черчилль. Комитет премии в этом году решил отдать награду Владимиру Зеленскому и украинскому народу.
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