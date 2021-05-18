Глава ВСУ попросил НАТО усилить присутствие в Черном море

Киев считает, что НАТО должно усилить присутствие в черноморском регионе. Об этом на встречах в штаб-квартире альянса в Брюсселе попросил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Глава ВСУ обсудил углубление военного диалога между украинской армией и военными стран НАТО, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

«Обсуждались актуальные аспекты военного сотрудничества. В частности, речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Черном море», — отмечено в публикации.

Вопрос стороны подняли в рамках Черноморского пакета НАТО и мероприятий «индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил)». Речь в том числе шла об «иностранных тренировочных миссиях на Украине».

Важным вектором сотрудничества генштаб счел увеличение количества и масштабов проведения совместных многонациональных военных учений на украинской территории. В ВСУ пригласили иностранных партнеров участвовать в учениях «Объединенные усилия — 2021», которые запланированы на сентябрь.

«Статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который Украина получила в прошлом году, будет способствовать реализации этих и других направлений», — заключили военные.

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и провел двусторонние встречи с начальником генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером.