Мир 28 февраля 2024, 12:57 Присутствие иностранных солдат на Украине признали в США WP: несмотря на заявления Запада, солдаты стран НАТО сражаются на Украине РИА «Новости»

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Специальные силы и военные советники стран НАТО находятся на Украине, несмотря на все заявления западных лидеров. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Автор материала Ишаан Тарур отметил, что на территории республики уже принимают участие в боевых действиях множество иностранных военных. По его словам, после начала конфликта в ряды ВСУ вступили тысячи боевиков из постсоветских и западных государств.

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«Всего в международном легионе Украины порядка 20 тысяч иностранцев свыше 50 национальностей. Его развернули на линии фронта, бойцы приняли участие в очень тяжелых сражениях», — написал он.

Тарур уточнил, что в состав легиона входят наиболее стойкие идеологически наемники.

«Среди них находились как минимум 50 граждан США, большая часть из которых являлись ветеранами Вооруженных сил страны», — добавил журналист.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство ведет расследование дел против более чем 590 наемников, сражавшихся на стороне ВСУ.