Приставы взыщут с экс-депутата Рады $66 млн

Бывший банкир пытался обжаловать это решение, но, так как не оплатил судебный сбор, то его апелляционную жалобу даже не рассматривали.

Иск Центральный банк Украины к Константину Жеваго подал для того, чтобы бывший депутат погасил кредиты, которые взял под личные обязательства для рефинансирования ранее выданных займов.

Однако возвращать свои долги банкир не спешил и еще в 2015 году Центральный банк Украины обратился в суд, чтобы взыскать с него деньги. Жеваго затягивал процесс как мог. Но 1 октября этого года Шевченковский районный суд. Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен.

По словам представителя Нацбанка Украины Сергея Бойко, это только малая часть долга. Всего общая задолженность банка «Финансы и Кредит» составляет 6,6 миллиарда гривен (284 миллиона долларов)

«Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго, как с финансового поручителя по кредитам», — пояснил представитель Нацбанка.

Ранее директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго объявили в международный розыск. Его подозревают в причастности к растрате 103 миллионов долларов со счетов кредитного учреждения.