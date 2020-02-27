Пристайко отказался комментировать заявление Суркова о «несуществующей Украине»

«Кто такой Сурков? Бывший помощник [президента РФ Владимира] Путина. И он может говорить все, что желает необходимым», — заявил Пристайко.

Глава МИД Украины рассказал, что Киев ведет переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что будет комментировать только официальную позицию России.

Напомним, ранее Сурков заявил, что «Украины нет», а «есть украинство». Он напомнил, что отношения между Россией и Украиной всегда были сложными, и отметил, что позиция Москвы по отношению к Киеву якобы претерпела изменения. Его слова позднее опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила «Газета.ru».