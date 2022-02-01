Жители некоторых украинских регионов хотели бы присоединиться к России. Не против войти в состав Южного федерального округа страны живущие на левобережной части Украины.

Украинские «мечты о какой-то Новороссии» раскрыл в эфире телеканала «Эспрессо» генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

«Это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы», — отметил он.

Генерал-лейтенант ранее командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ. Российские следователи в 2017 году завели на Забродского уголовное дело о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее телеканал CNN назвал Харьков российским городом. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заметил, что причисление города к составу РФ со стороны СМИ нельзя считать просто оговоркой.

Летом 2021 года харьковский таксист заявил об исконно русских корнях города, чем оскорбил пассажирку. Мужчина также уверял, что в Донбассе нет российских войск.