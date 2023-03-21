Мир 21 марта 2023, 18:20 Присоединиться к БРИКС захотели 16 стран Замглавы МИД РФ Рябков сообщил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС

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Желание присоединиться к БРИКС изъявили 16 стран. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Межгосударственный союз изначально формировался из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. По словам Рябкова, список из желающих присоединиться к БРИКС варьируется «буквально ежемесячно».

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«Количество увеличивается, я 16 предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры», — подчеркнул дипломат.

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Он пояснил, что оснований для обсуждения возможного постоянного или полупостоянного членства в организации нет. Нужно говорить о форматах БРИКС+ и полного членства. Это более внятные, прямые пути к обеспечению практического сотрудничества еще до полноформатного членства, пояснил он. По мере вхождения стран в объединение никаких ограничений по участию в сотрудничестве не представляются, добавил Рябков.

Саммит БРИКС запланирован летом 2023 года в ЮАР. Власти республики намерены пригласить президента России Владимира Путина наряду с другими главами стран объединения, так как это «стандартная практика».

Замглавы МИД России Александр Панкин накануне оценил перспективы создания единой валюты БРИКС. По его словам, такую систему непросто создать. Однако преодолеть трудности помогут альтернативные решения