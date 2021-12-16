Присоединение русскоязычной части Украины к России поддержали в США. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц сказал в интервью для Real America’s Voice, что не отрицает такой сценарий.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — передало слова политика РИА «Новости».

Он полагает, что любые санкции, которые бы ни ввели Штаты, не сильно повлияют на Россию из-за ее экономической независимости. Такую тенденцию показывает и уменьшение российских активов в долларовой валюте.

Ранее стало известно, что в Россию для обсуждения ситуации на Украине приехала помощник госсекретаря США Карен Донфрид. Она посетила МИД России в том числе чтобы переговорить на тему гарантий безопасности для России. В самом здании МИД Донфрид провела 40 минут и не прокомментировала свое пребывание там после того, как вышла.