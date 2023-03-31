Мир 31 марта 2023, 00:41 Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу — СМИ CNN: большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу flickr

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Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

«Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу», — говорится в публикации.

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На голосовании поднимался вопрос о предъявлении обвинения Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, указало издание The New York Times.

При этом пока не известно, какие именно обвинения будут предъявлены Трампу. Обвинительное заключение, как указали источники газеты, обнародуют в ближайшие дни.

Бывшему президенту США, как указано в публикации, будет предложено добровольно сдаться властям.

Ранее Трамп в ответ на расследование против него по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс заявил, что речь не может идти о преступлении. С такими словами экс-глава Белого дома обратился к своим сторонникам на митинге «Make America Great Again» в Техасе, который прошел ранее в марте. По утверждениям самого политика, это преследование мотивировано только политически и связано с намерением Трампа выставить свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.