31 марта 2023, 00:41
Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу — СМИ
CNN: большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Трампу
Большое жюри Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.
«Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу», — говорится в публикации.
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На голосовании поднимался вопрос о предъявлении обвинения Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, указало издание The New York Times.
При этом пока не известно, какие именно обвинения будут предъявлены Трампу. Обвинительное заключение, как указали источники газеты, обнародуют в ближайшие дни.
Бывшему президенту США, как указано в публикации, будет предложено добровольно сдаться властям.
Ранее Трамп в ответ на расследование против него по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс заявил, что речь не может идти о преступлении. С такими словами экс-глава Белого дома обратился к своим сторонникам на митинге «Make America Great Again» в Техасе, который прошел ранее в марте. По утверждениям самого политика, это преследование мотивировано только политически и связано с намерением Трампа выставить свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году.
США
Дональд Трамп
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