Присяжные в США оправдали подростка, застрелившего двух человек во время протестов BLM

Присяжные окружного суда США признали невиновным по всем пунктам 17-летнего Кайла Риттенхауса, убившего двух чернокожих во время беспорядков. Они приехал в Кеноши 25 августа 2021 года вместе с группой добровольцев, пытавшихся защитить город от мародеров. Кайл был вооружен винтовкой AR-15 и убил двух молодых людей, которые на него напали.

Как сообщило Reuters, после оглашения приговора Риттенхаус не выдержал и разрыдался. Перед зданием суда в это время собрались сторонники и противники оправдательного приговора. Последние выразили свое крайнее разочарование.

«Мы все очень счастливы, что Кайл сможет прожить свою жизнь как свободный и невинный человек Но во всей этой ситуации нет победителей, есть два человека, которые потеряли свои жизни, и мы об этом помним», — заявил представитель семьи Риттенхаус Дэвид Хэнкок.

Защита подростка утверждала, что он в ночь беспорядков неоднократно подвергался нападениям и выстрелил в мужчин, опасаясь за свою жизнь. Кайл отличается твердой гражданской позицией и приехал в Кеноши защищать людей и их частную собственность. Обвинение изображало Риттенхауса линчевателем, который спровоцировал жестокие столкновения и совершенно не сожалел о застреленных им людях.

Судебный процесс над подростком вызвал в США широкий общественный резонанс. Заседания транслировались в прямом эфире. Многие американцы очень дорожат своим правом на оружие, закрепленное в конституции страны.

В августа 2020 года Риттенхаус открыл огонь из винтовки по атаковавшим его участникам погромов. Жертвами подростка стали 36-летний Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер.