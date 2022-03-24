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    24 марта 2022, 00:37

    «Пришлось встать на колени и просить, чтоб не убили». Жители Волновахи рассказали о преступлениях неонацистов

    Телеканал «Звезда» показал последствия действий неонацистов в Волновахе

    Александр Иванов

    Телеканал «Звезда» опубликовал новый ролик в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов «Материалы следствия». Сотрудники СМИ ставят своей целью выявлять и документировать военные преступления радикалов.

    Очевидцы их действий сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. В очередном ролике, посвященном событиям в Волновахе, местные жители рассказали, как с ними обращались украинские силовики.

    «Забегает к нам солдат ВСУ, ничего не спрашивает, сразу кричит: „Что, дождались?“ <…> Никогда ни перед кем не стояла на коленях, а тут пришлось встать и просить, чтобы не убили» — призналась женщина.

    По словам местных жителей, боцйы украинских нацбатальонов в нарушении статьи 33 Женевской конвенции занимались грабежами и мародерством.

    «Подошли солдаты ВСУ, выгнали (хозяев) из этой машины, сели и уехали, а парню этому ногу прострелили», — рассказал мужчин, ставший очевидцем произошедшего.

    Также националисты не останавливались перед насилием над женщинами.

    «Девочку одну изнасиловали 14-летнюю. Фамилию я не могу назвать», — сказала одна из местных жительниц.

    Кроме того, по словам авторов ролика, отступая из Волновахи, неонацисты специально расстреляли жилые дома.

    Очевидцы действий украинских радикалов регулярно сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. Представители нацбатов держат мирное население страны в страхе, они используют людей в качестве живого щита и регулярно нарушают различные законы и конвенции, занимаются грабежом и мародерством.