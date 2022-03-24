«Пришлось встать на колени и просить, чтоб не убили». Жители Волновахи рассказали о преступлениях неонацистов
Телеканал «Звезда» показал последствия действий неонацистов в Волновахе
Телеканал «Звезда» опубликовал новый ролик в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов «Материалы следствия». Сотрудники СМИ ставят своей целью выявлять и документировать военные преступления радикалов.
Очевидцы их действий сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. В очередном ролике, посвященном событиям в Волновахе, местные жители рассказали, как с ними обращались украинские силовики.
«Забегает к нам солдат ВСУ, ничего не спрашивает, сразу кричит: „Что, дождались?“ <…> Никогда ни перед кем не стояла на коленях, а тут пришлось встать и просить, чтобы не убили» — призналась женщина.
По словам местных жителей, боцйы украинских нацбатальонов в нарушении статьи 33 Женевской конвенции занимались грабежами и мародерством.
«Подошли солдаты ВСУ, выгнали (хозяев) из этой машины, сели и уехали, а парню этому ногу прострелили», — рассказал мужчин, ставший очевидцем произошедшего.
Также националисты не останавливались перед насилием над женщинами.
«Девочку одну изнасиловали 14-летнюю. Фамилию я не могу назвать», — сказала одна из местных жительниц.
Кроме того, по словам авторов ролика, отступая из Волновахи, неонацисты специально расстреляли жилые дома.
Очевидцы действий украинских радикалов регулярно сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. Представители нацбатов держат мирное население страны в страхе, они используют людей в качестве живого щита и регулярно нарушают различные законы и конвенции, занимаются грабежом и мародерством.