Телеканал «Звезда» опубликовал новый ролик в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов «Материалы следствия». Сотрудники СМИ ставят своей целью выявлять и документировать военные преступления радикалов.

Очевидцы их действий сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. В очередном ролике, посвященном событиям в Волновахе, местные жители рассказали, как с ними обращались украинские силовики.

«Забегает к нам солдат ВСУ, ничего не спрашивает, сразу кричит: „Что, дождались?“ <…> Никогда ни перед кем не стояла на коленях, а тут пришлось встать и просить, чтобы не убили» — призналась женщина.

По словам местных жителей, боцйы украинских нацбатальонов в нарушении статьи 33 Женевской конвенции занимались грабежами и мародерством.

«Подошли солдаты ВСУ, выгнали (хозяев) из этой машины, сели и уехали, а парню этому ногу прострелили», — рассказал мужчин, ставший очевидцем произошедшего.

Также националисты не останавливались перед насилием над женщинами.

«Девочку одну изнасиловали 14-летнюю. Фамилию я не могу назвать», — сказала одна из местных жительниц.

Кроме того, по словам авторов ролика, отступая из Волновахи, неонацисты специально расстреляли жилые дома.

Очевидцы действий украинских радикалов регулярно сообщают об обстрелах, обысках, карательных акциях и физическом насилии. Представители нацбатов держат мирное население страны в страхе, они используют людей в качестве живого щита и регулярно нарушают различные законы и конвенции, занимаются грабежом и мародерством.