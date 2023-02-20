Мир 20 февраля 2023, 10:23 «Пришлось приспосабливаться». АЕБ заявила о глубоком кризисе европейского бизнеса Гендиректор АЕБ Шиллинг: европейскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новым реалиям РИА «Новости»

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала нынешний кризис в этой сфере самым масштабным за последние 30 лет. Предпринимателям пришлось приспосабливаться к происходящему, сообщил РИА «Новости» гендиректор ассоциации Тадзио Шиллинг.

Он напомнил, что АЕБ появилась в 1995 году и за это время она и ее представители пережили не один кризис.

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«Но справедливо будет сказать, что нынешний кризис глубже и масштабнее, чем любой другой предыдущий. <…> Нам пришлось приспосабливаться к новым реалиям», — подчеркнул гендиректор АЕБ.

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По его словам, больше всего пострадали авиация, логистика, нефтегазовая отрасль, автопром, финансовый сектор. Антироссийские санкции повлияли и на развитие других сфер.

Шиллинг назвал главной задачей ассоциации помощь европейскому бизнесу в преодолении кризиса и сохранении каналов коммуникации «если не для завтрашнего дня, то для послезавтра».

После введения потолка цен на нефть из России стоимость нефтепродуктов в Европе может вырасти на 30%.