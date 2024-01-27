Эксклюзив 27 января 2024, 12:21 «Пришлось бы делиться властью». Россию никогда не примут в НАТО Историк Бондаренко: у России не было шансов войти в НАТО Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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У России никогда не было шансов войти в НАТО, поскольку блок как раз создавался для войны с ней. Об этом «360» рассказал историк Юрий Бондаренко. Он прокомментировал рассекреченную информацию о том, что в 1994 году Борис Ельцин предлагал тогдашнему лидеру США Биллу Клинтону в случае расширения альянса принять туда РФ в первую очередь.

«Никаких шансов у России войти в блок НАТО не было, поскольку он создавался для войны с Россией, а не для дружбы с ней, в противном случае его бы просто распустили, когда был распущен Варшавский договор. Одно дело — принять небольшие страны, которые можно сбить в одну небольшую стаю и „стричь“ их, и совсем другое — принять Россию. США прекрасно отдавали себе отчет в том, что такие слабые политики, как Ельцин, не всегда будут во главе России и придется делиться властью, если придет сильный. И он пришел», — рассудил историк.

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Он добавил, что нынешний накал антироссийской пропаганды намного превысил антисоветскую пропаганду времен СССР.

«Это говорит о том, что целью был не Советский Союз, не борьба с „красной угрозой", — борьба была против самой России с целью ее разграбления. Тогда это было завуалировано, сейчас открыто признано», — подчеркнул Бондаренко.

По его словам, суть политики России в том, чтобы создать коалицию стран «консервативных, христианских или по крайней мере любящих и ценящих традиционные отношения». Эксперт выразил уверенность в том, что «многие здравомыслящие люди с Запада», а вслед за ними и целые страны подтянутся к России.

«Победа будет за Россией, совершенно очевидно», — резюмировал историк.

О том, что Россию не собирались принимать в НАТО, поскольку блок создавался «исключительно против Советского Союза», ранее рассказал и военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.