Прирост заболевших ковидом в Турции достиг рекордных значений за 2,5 месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14 230. Это показатель стал рекордным с 11 мая. С начала июля он вырос более чем в три раза, следует из данных Минздрава страны.

«Сегодня сделано 223 837 тестов, выявлено 14 230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», — сказано в сообщении Минздрава Турции, которое цитирует РИА «Новости».

Максимальный суточный прирост заболевших в Турции с начала пандемии был зафиксирован 16 апреля — 63 082 случая. После этого цифра начала постепенно снижаться. В июне — первой половине июля суточный прирост стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, но с середины июля вновь начал расти.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.

Россиян предупредили о возможном закрытии курортов Турции. Страна может ужесточить ограничительные меры, если в России ухудшится эпидемическая ситуация. Пока Турция ждет уменьшения уровня заболеваемости в России. Если в августе цифры не будут идти вниз, то это станет аргументом для властей в пользу сохранения ограничений.