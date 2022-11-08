Прирост пользователей Twitter за неделю после покупки Маском достиг рекорда | 360°

Мир 08 ноября 2022, 04:40 Прирост пользователей Twitter за неделю после покупки Маском достиг рекорда The Verge: прирост пользователей Twitter вырос на 20% в день после покупки соцсети Маском Pxhere

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За первую полную неделю владения Twitter американским предпринимателем Илоном Маском ежедневный прирост монетизируемых пользователей соцсети достиг рекордного уровня. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

Ежедневный прирост пользователей социальной сети, по данным издания, ускорился более чем на 20%. В Соединенных Штатах число юзеров Twitter увеличивается еще быстрее.

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Эти показатели указывают, что соцсеть не пережила массового оттока пользователей после прихода Маска на пост руководителя. Однако такие выводы можно сделать только в том случае, если данные достоверны, подчеркнули авторы материала.

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Глава Tesla и SpaceX закрыл сделку по приобретению Twitter в конце октября. На пути к созданию свободной от цензуры площадки он тут же начал вести борьбу с противниками своих идей. Предприниматель уже успел уволить большую часть сотрудников. Только за минувшие выходные компанию покинули более чем 90% работников в Индии.

Нововведения в Twitter коснутся и синей галочки верификации. Теперь за нее придется платить по восемь долларов в месяц. Об этом сказал сам предприниматель.