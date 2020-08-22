Природные пожары окрасили небо Калифорнии в огненный цвет. Эвакуируют больше 119 тысяч человек

В американском штате Калифорния более 119 тысяч жителей получили уведомления об эвакуации из-за природных пожаров, которые несут угрозу их домам. Об этом сообщил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции.

Трансляция пресс-конференции велась на его странице в Twitter. Ньюсом подчеркнул, что уведомления об эвакуации нужно воспринимать со всей серьезностью.

«Мы разослали такие уведомления 119 тысячам человек», — сказал губернатор. При этом, по данным The Associated Press, этот показатель уже перевалил за отметку в 140 тысяч граждан.

По сведениям Ньюсома, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 560. Выгорела зона площадью 312 тысяч га.

В социальных сетях пользователи выкладывают видеозаписи происходящего в штате. На некоторых из них видно, как отблески пламени окрасили небо над местностью в ярко оранжевый цвет.

В начале августа около восьми тысяч человек в Калифорнии уже были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров. Свои дома тогда покинули жители округов Риверсайд и Сан-Бернардино. Это был первый крупный природный пожар в Калифорнии в 2020 году.