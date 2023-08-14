Мир 14 августа 2023, 09:14 Природные пожары на Гавайях объявили одними из самых смертоносных в США Число жертв пожаров на острове Мауи на Гавайях увеличилось до 93 человек РИА «Новости»

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Природные пожары на острове Мауи унесли жизни 93 человек. Губернатор штата Гавайи Джон Грин назвал это бедствие самым смертоносным в США за последние 100 лет, сообщил ТАСС.

Власти округа Мауи объявили, что число жертв пожаров увеличилось до 93 человек. Огонь уничтожил почти 900 гектаров леса, свыше 2,2 тысячи построек. Из зоны бедствия во временные убежища эвакуировали тысячи человек.

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Природные пожары начались на Гавайях 9 августа из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра. Пострадал курортный город Лахайна на острове Мауи. Джон Грин назвал эти возгорания самыми смертоносными в США за последнее столетие. Он напомнил, что в 1871 года в Висконсине погибли свыше 1,1 тысячи человек.

Сильные лесные пожары произошли летом 2023 года в Турции. Очаги возгораний обнаружили в Кемере, Каше, Анталье, Манисе и Кахраманмараше. Россия отправила на помощь два самолета-амфибии.