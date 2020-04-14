Пририсованный к бедрам Дэрил Ханны во «Всплеске» парик рассмешил пользователей соцсетей

По данным издания, в одной из сцен фильма Дэрил Ханна в образе русалки, повернувшись к герою Тома Хэнкса спиной, убегает в море. В оригинальной версии картины были видны голые ягодицы актрисы.

Стриминговый сервис Disney+ прибег к цензуре, так как не хотел показывать ягодицы. Пришлось пририсовать парик, что развеселило зрителей.

«Кстати, Барт в „Симпсонах“ до сих пор голый бегает», — напомнили они.