    14 апреля 2020, 22:14

    Пририсованный к бедрам Дэрил Ханны во «Всплеске» парик рассмешил пользователей соцсетей

    Артур Блянихов

    Пользователей Twitter развеселил подправленный эпизод в фильме 1984 года «Всплеск». Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, в одной из сцен фильма Дэрил Ханна в образе русалки, повернувшись к герою Тома Хэнкса спиной, убегает в море. В оригинальной версии картины были видны голые ягодицы актрисы.

    Стриминговый сервис Disney+ прибег к цензуре, так как не хотел показывать ягодицы. Пришлось пририсовать парик, что развеселило зрителей.

    «Кстати, Барт в „Симпсонах“ до сих пор голый бегает», — напомнили они.