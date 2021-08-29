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    29 августа 2021, 02:47

    Приплывшему в Японию россиянину откажут в статусе беженца — СМИ

    Ирэна Вороник

    Миграционные власти Японии считают, что россиянин, приплывший на Хоккайдо с острова Кунашир, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. Такую информацию опубликовала газета Hokkaido.

    Приплывшему в Японию россиянину откажут в статусе беженца — СМИ

    Издание уточнило, что по этой причине власти не выдадут ему разрешение на временное пребывание. По сведениям журналистов, россиянина планируют передать генконсулу России в Саппоро уже на следующей неделе.

    Газета отметила, что такое решение властей связано с позицией их страны по Курильским островам. Токио считает их исконно японской территорией. Если бы россиянину с Кунашира дали статус беженца, это могло бы пойти вразрез с официальной позицией страны.

    О том, что россиянин приплыл на Хоккайдо, 20 августа сообщило агентство Kyodo. Отмечалось, что он преодолел расстояние в 20 километров в воде температурой не выше 15 градусов.

    Осведомленные источники заявляли, что ранее мужчину уже депортировали из Японии за нарушение визового режима. Якобы у него бывали проблемы и в других странах. Политологи изначально были уверены, что убежища ему не предоставят.