Миграционные власти Японии считают, что россиянин, приплывший на Хоккайдо с острова Кунашир, не соответствует требованиям для получения статуса беженца. Такую информацию опубликовала газета Hokkaido.

Издание уточнило, что по этой причине власти не выдадут ему разрешение на временное пребывание. По сведениям журналистов, россиянина планируют передать генконсулу России в Саппоро уже на следующей неделе.

Газета отметила, что такое решение властей связано с позицией их страны по Курильским островам. Токио считает их исконно японской территорией. Если бы россиянину с Кунашира дали статус беженца, это могло бы пойти вразрез с официальной позицией страны.

О том, что россиянин приплыл на Хоккайдо, 20 августа сообщило агентство Kyodo. Отмечалось, что он преодолел расстояние в 20 километров в воде температурой не выше 15 градусов.

Осведомленные источники заявляли, что ранее мужчину уже депортировали из Японии за нарушение визового режима. Якобы у него бывали проблемы и в других странах. Политологи изначально были уверены, что убежища ему не предоставят.