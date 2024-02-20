Мир 20 февраля 2024, 11:41 Приписанные России амбиции напугали страны НАТО Экс-посол США в НАТО Даалдер: страны альянса боятся амбиций России РИА «Новости»

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Успехи России в вооруженном конфликте с Украиной обеспокоили страны НАТО. На Западе допустили, что произойдет прямое столкновение с альянсом, заявил в своей статье на сайте Politico бывший посол США в НАТО, гендиректор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер.

Мюнхенская конференция по безопасности началась с новости, что российская армия взяла под контроль Авдеевку — стратегически важный город на востоке Донбасса. Иво Даалдер заявил, что украинская армия не справилась с натиском из-за нехватки боеприпасов и военнослужащих.

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«Европа сталкивается со своими величайшими страхами — растущим беспокойством о том, что Россия победит на Украине и в следующий раз может обратиться к остальной Европе», — сказал он.

Автор статьи заявил, что проблему усугубят результаты выборов президента США. К власти может прийти политик, который не верил в НАТО и обращался с союзниками, как с врагами.

Дипломат Владимир Тарабрин опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что Россия не заинтересована в конфликте с НАТО.