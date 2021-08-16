Полеты всех гражданских и военных самолетов приостановили в аэропорту Кабула. Пока американские военные пытаются взять под контроль ситуацию в аэропорту. Об этом сообщил представитель Пентагона.

Как написала «Русская служба Би-би-си», представитель ведомства не уточнил время возобновления рейсов. В ближайшие часы в аэропорту должен приземлиться самолет с 500 американскими военными. Сейчас находящиеся в Кабуле военные США устанавливают контроль над аэропортом.

Агентство спутниковых съемок Maxar показало снимки с территорией аэропорта. На кадрах видно, что люди собрались на взлетно-посадочной полосе, а около здания образовалась большая пробка.

Ситуацию в Афганистане обострило начало выхода американский войск. Талибы* ворвались в Кабул и стали захватывать территории. Официальный представитель политического крыла «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что в ближайшее время появится новое правительство страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани уже выехал из страны, а вслед за ним уехали чиновники и военные. Жители Афганистана стали штурмовать аэропорт, надеясь улететь, но гражданские рейсы отменили.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.