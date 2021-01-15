Приостановка авиасообщения между Финляднией, Великобританией и ЮАР продлена

По данным RT, это связано с обнаружением нового штамма коронавируса. В Финляндии зафиксирован 61 случай из Великобритании и ЮАР.

«Агентство на основании заявления финского Национального института здравоохранения и социального развития приняло решение продлить прекращение пассажирских авиаперевозок в Финляндию из Великобритании, Ирландии и ЮАР до 25 января», — написано на сайте Агентства.