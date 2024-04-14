Мир 14 апреля 2024, 12:18 Принуждение к миру. Арестович объяснил отказ США от финансирования Украины Арестович: США прекратили военную помощь Украине, чтобы принудить ее к миру Oleksii Chumachenko / Global Look Press

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США прекратили оказывать военную помощь Украине, чтобы принудить киевский режим к миру. Такое мнение высказал бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, его слова привело издание «Политика страны».

По словам Арестовича, в этой ситуации за основу берется представленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом план урегулирования конфликта.

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«Действия США имеют прямое отношение к турецкому мирному плану. Но он не турецкий, а согласованный российско-американский. Просто Турцию попросили стать третьей стороной и озвучить его», — сказал Арестович.

Бывший советник предположил, что, помимо проблем во внутренней политике, остановка военных поставок из США имеет признаки принуждения Украины к такому развитию событий.

Ранее СМИ сообщали, что план Эрдогана по урегулированию ситуации подразумевает заморозку конфликта на текущих позициях, внеблоковый статус Украины и проведение референдумов о статусе освобожденных Россией территорий в 2040 году. Турецкий лидер заявлял о готовности сделать Турцию площадкой для переговоров.