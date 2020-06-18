Принцу Гарри отказали в регистрации благотворительного фонда

Основатели фонда Archewell не подписали документы и не оплатили все необходимые сборы для подачи заявления. По этим причинам Маркл отказали в регистрации благотворительной организации.

Кроме того, супруги не смогли объяснить точную направленность фонда. В ведомстве по патентам и товарным знакам США их формулировку сочли «слишком расплывчатой», а это тоже считается основанием для отказа.

«Формулировка „веб-сайт, предоставляющий информацию, касаемо благотворительности, денежных пожертвований, волонтерских и карьерных возможностей“ является неопределенной и излишне широкой и должна быть сужена для уточнения характера предоставляемого контента», — говорится в ответном письме на патент Маркл и принца Гарри.

Теперь юрист пары должен учесть все комментарии и переписать заявление на патент. На это у него есть время до 22 августа.

Archewell должен был начать работу еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и бумажной волокиты запуск перенесли на неопределенный срок.