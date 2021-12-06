Елизавета II приступила к передаче трона принцу Чарльзу

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II заставляет волноваться всю страну. Ее величеству уже 95 лет, а после потери мужа она все чаще стала попадать в больницу. Ответ на главный вопрос: кому достанется трон дал изданию Daily Express королевский историк Эд Оуэнс.

Он заявил, что королевская семья уже готовит к вхождению на престол принца Чарльза. Пока речь идет только о символической передаче власти.

«Кризиса при дворе в случае смерти королевы не будет. Символическая передача власти Чарльзу уже началась», — подчеркнул Оуэнс.

Недавно отпраздновавший свое 73-летие принц Чарльз стал самым старым наследником короны за всю историю Великобритании. Занять трон он сможет только после смерти своей матери, Елизаветы II, которая не желает оставлять власть, несмотря на ухудшение здоровья.

В последние несколько месяцев королева Великобритании отменила многие встречи, а также не появилась на церемонии возложения цветов к памятнику погибшим воинам на улице Уайтхолл в центре Лондона. По официальной информации Букингемского дворца, Елизавета II потянула спину.

В октябре стало известно, что впервые за восемь лет королева переночевала в больнице. После этого она отказалась от поездки на климатический саммит в Лондоне. По данным СМИ, врачи рекомендовали Елизавете II отдохнуть и взять на себя только решение легких вопросов, которые не требуют совершать дальние поездки.