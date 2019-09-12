Принцессу Саудовской Аравии заочно осудили в Париже. Она приказала избить мужчину за фотографию

Обвинение утверждало, что девушка приказала своему охраннику избить французского рабочего Ашрафа Ида за то, что тот ее сфотографировал.

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Суд согласился с доводами обвинения. Принцессу, которая не посетила заседание, заочно осудили на 10 месяцев лишения свободы условно. Ее также оштрафовали на сумму в 10 тысяч евро (723 тысячи рублей).

Нападение на Ашрафа Ида произошло в сентябре 2016 года. Он фотографировал расположенные во Франции апартаменты короля Саудовской Аравии, чтобы приступить к их ремонту. На один из нескольких снимков попало отражение Хасса бинт Салман. Рабочий утверждал, что сфотографировал принцессу случайно, но она ему не поверила. Девушка приказала своему охраннику отнять у французского рабочего телефон и избить его. После этого мужчину заставили целовать ноги принцессы в знак извинения.