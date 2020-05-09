Принцесса Великобритании напомнила о подвигах советских солдат

Дочь королевы Великобритании принцесса Анна обратилась к ветеранам и всем народам стран бывшего Советского Союза. В своем письме она отметила важность СССР в борьбе с нацизмом.

Документ опубликовало посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале.

Источник фото: посольство Великобритании в Москве

«Крайне важно, что мы признаем те невероятные жертвы, которые понесли народы бывшего СССР. Мало для кого цена победы была сопряжена с такими отважными сражениями и тяжелыми страданиями. <…> Ваши дети и внуки гордятся той ролью, которую вы сыграли для победы», — обратилась к народам бывшего СССР принцесса Анна. По ее словам, сейчас, в условиях сложных отношений между некоторыми странами, важно научиться храбрости у людей того времени.

Принцесса поделилась, что собиралась принять участие в церемонии возложения венков к Мемориалу советским воинам в Лондоне, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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