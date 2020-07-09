Принцесса Иордании вышла замуж за журналиста из Британии

Принцесса Иордании Райя бинт аль-Хусейн вышла замуж за британского журналиста Нэда Донована — внука автора повести «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля. Фотографиями она поделилась в Twitter.

Источник фото: Twitter

Влюбленные сыграли свадьбу в Великобритании 8 июля.

Из-за пандемии на церемонию пригласили только близких. Поэтому 34-летняя принцесса Райя хочет сыграть еще одну пышную свадьбу в Иордании после стабилизации ситуации с коронавирусом.

После свадьбы молодожены планируют вернуться в Иорданию, отметила газета «Взгляд».

О помолвке с 26-летним Донованом сестра короля Иордании объявила в конце 2019 года.

Источник фото: Twitter

Райя — сводная сестра короля Иордании Абдаллы II и принцессы Хайи, которая сбежала от шейха Дубая в 2019-м.

Нэд Донован работал корреспондентом Times в Индии, занимался международной политикой. Его дед Роальд Даль — британский писатель норвежского происхождения, который написал большое количество романов и детских сказок. Многие из них были экранизированы, в том числе «Чарли и шоколадная фабрика».