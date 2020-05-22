Принцесса Бельгии решила стать военнослужащей
Наследная бельгийская принцесса и старшая дочь короля Филиппа Елизавета решилась на карьеру военнослужащей. Осенью 2020 года начнется ее обучение в Королевской военной академии. Об этом сообщил «Царьград».
В настоящее время герцогине Брабантской исполнилось 18 лет. Она выбрала военную академию, чтобы повторить путь своего отца короля Бельгии Филиппа.
Местная пресса восхитилась решением принцессы. Согласно законодательству, Елизавета займет престол после своего отца, поэтому военное воспитание даст ей необходимые в управлении страной навыки.