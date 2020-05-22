Принцесса Бельгии решила стать военнослужащей

В настоящее время герцогине Брабантской исполнилось 18 лет. Она выбрала военную академию, чтобы повторить путь своего отца короля Бельгии Филиппа.

Местная пресса восхитилась решением принцессы. Согласно законодательству, Елизавета займет престол после своего отца, поэтому военное воспитание даст ей необходимые в управлении страной навыки.