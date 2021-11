Королевская семья пригрозила ВВС бойкотом из-за фильма о принцах Уильяме и Гарри

Трое самых высокопоставленных членов королевской семьи Великобритании объединились против ВВС (British Broadcasting Corporation) из-за нового документального фильма, посвященного медиа противостоянию принцев Уильяма и Гарри. Корпорацию ждут проблемы, если она сначала не покажет снятое королевскому двору.

Источник таблоида The Mirror утверждает, что королева Елизавета II очень расстроена грядущим противостоянием. Пока известно, что корпорация отказалась показывать ей фильм The Princes And The Press до того, как она выйдет в эфир 22 ноября. При дворе считают, что в нем будет рассказано о том, как венценосные братья, или их советники, подбрасывали прессе клеветническую информацию друг на друга.

Поэтому Букингемский дворец предупредил корпорацию, что больше не будет с ней сотрудничать. Королевская семья объединилась во мнении, что несправедливо показывать фильм без ее предварительного просмотра.

BBC пообещало показать «контекст» сотрудничества принцев со СМИ. Спекуляции на тему сложных взаимоотношений братьев появились в 2019 году.

ВВС не первый раз вызывает крайнее недовольство королевской семьи Великобритании. Ранее корпорация была вынуждена провести внутреннее расследование после того, как стало известно, что журналист Мартин Башир обманул принцессу Диану во время скандального интервью 1996 года. Он спровоцировал ее на опасную откровенность.