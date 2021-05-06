Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Европы

Принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна обвинили в убийстве 17-летнего медведя, который считался самым большим в Европе. С заявлением выступила румынская экологическая группа Agent Green.

«Артуру было 17 лет, и он был самым крупным медведем в Румынии и, вероятно, самым крупным в Европе. Очевидно, что принц приехал не для того, чтобы решить проблему местных жителей, а для того, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей», — заявил глава Agent Green Габриэль Паун в Facebook.

Экологическая организация сообщила, что принц получил у румынского ведомства окружающей среды разрешение на охоту на медведицу, которая причинила ущерб фермерам в населенном пункте Ойдула. Но, по их данным, он убил не медведицу, а медведя, который проживал глубоко в лесу и не подходил к местным жителям. Медведь по кличке Артур погиб в марте в охраняемом заповеднике в Карпатах.

Несмотря на то, что бурые медведи считаются охраняемым видом в соответствии с румынскими законами и запрет на трофейную охоту был запрещен в 2016 году, правительство иногда делает исключение. Разрешение выдается на отстрел особей, угрожающих населению.