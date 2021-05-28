Принца Гарри реабилитировали после подозрений в финансовых махинациях

Принц Гарри и Меган Маркл не присваивали себе 300 тысяч фунтов стерлингов (более 31 миллиона рублей) со счета благотворительного фонда Sussex Royal, куда эти деньги поступили от королевской семьи Британии. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источник.

Половину пропавшей суммы потратили на оформление юридических бумаг для деятельности организации. Остальную часть перевели на счет компании Travalyst, 75% акций в которой принадлежат принцу Гарри.

Супругов обвинили в финансовых махинациях, после чего делом заинтересовалась Комиссия по надзору за благотворительностью. Однако должностные лица не выявили нарушений.

«Комиссия по благотворительности завершила свою проверку и пришла к выводу, что вся деятельность благотворительных организаций была законной и надлежащей»», — говорится в сообщении.

Перевод средств был законным. Компания Travalyst вправе получать деньги на продвижение экологически безопасного туризма. По закону это считается благотворительной деятельностью.

Инициаторы проверки принца Гарри и Маркл извинились перед герцогами, отметил «Политэксперт».