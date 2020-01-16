Принца Гарри и Меган Маркл прогнали из Канады

Недавно знаменитая чета решила отказаться от обязательств членов королевской семьи и объявила о намерении переехать в Канаду. Газета The Globe and Mail негативно прокомментировала такое решение, добавив, что Канада «не дом на полпути» для членов монаршей семьи.

«Эта страна не может стать вашим домом. Как и для всех, хочет выбраться из Британии, оставаясь при этом членом монаршей семьи», — подчеркнул автор статьи.