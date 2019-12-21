Принца Филиппа привезли из Норфолка в Лондон и госпитализировали

Известно, что 98-летний королевский супруг направлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне.

«Это всего лишь мера предосторожности, на которой настоял врачи Ее королевского Высочества», — сообщил телеканал.

Ожидается, что герцог Эдингбургский пробудет в больнице несколько дней. Его привезли не на скорой помощи, а на машине, так как госпитализация была запланированной.

Сама же королева Великобритании прибыла в Норфолк, чтобы уйти на традиционные рождественские каникулы. Это было сделано после выступления на открытии парламента. Любопытно, что до Норфолка она добиралась на обыкновенном поезде. Портал Metro сообщил, что Елизавета II в 10:42 по лондонскому времени села в вагон со станции Кингс-Кросс.

В 12:31 царствующая особа прибыла к месту назначения — станции Кингс-Линн. 93-летняя королева была одета в пальто лососево-розового цвета и узорчатый платок. Когда она вышла на платформу из первого вагона, ненадолго смешалась с пассажирами. Затем к ней подоспела охрана и проводила Елизавету II к ожидавшему ее автомобилю Range Rover. Королева отправилась в частное поместье Сандрингем, расположенное в получасе езды от вокзала.