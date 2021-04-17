Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия

Супруг британской королевы принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзоре, в королевской усыпальнице. После смерти Елизаветы II его останки перенесут в предел, где покоятся ее родители, а также сестра Маргарет.

На прощальной церемонии присутствовали только 30 человек. Это родственники принца. Они начали покидать часовню. Последней вышла королева Елизавета II. Видео с места опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как королева в сопровождении священника вышла из часовни и села в автомобиль. Принц Филипп еще при жизни не хотел, чтобы в последний путь его провожали шумной толпой. Введенные в Великобритании жесткие эпидемические правила позволили осуществить его желание.

На похоронах присутствовали принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон. Из США вернулся принц Гарри. Меган Маркл не смогла посетить прощание с дедушкой мужа из-за беременности.

Принц Филипп не дожил до своего 100-летнего юбилея всего две недели. Он ушел из жизни 9 апреля в Виндзорском замке. Его брак с королевой Елизаветой II стал самым продолжительным среди английских монархов.

После смерти принца Филиппа Великобритания погрузилась в траур на восемь дней. Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня.

В день похорон семья выпустила памятное видео о принце Филиппе. Ролик собрали из его фотографий — начиная от детских до последних, где он находился в кругу семьи, при дворе и поездках по миру.