Тело принца Филиппа после смерти его жены Елизаветы II перезахоронят рядом с королевой в мемориальной часовне короля Георга VI. Об этом сообщило издание Mirror.

Гроб с телом принца Филиппа до кончины Ее Величества будет помещен в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, которая находится в нижнем дворе Виндзорского замка. Дату похорон герцога Эдинбургского должны объявить в ближайшие дни.

Глава заповедника в Хабаровском крае ранее рассказал, как принц Филипп приезжал к ним в 1997 году. Муж Елизаветы II гулял по дальневосточной тайге, ел макароны с тушенкой и спал в одноместном номере экономкласса.

Принц Филипп скончался утром в пятницу, 9 апреля. Он всего два месяца не дожил до своего 100-летия. В Британии объявили 30-дневный национальный траур. Последним желанием принца Филиппа было умереть в собственной кровати, а не на больничной койке. Так и произошло. Герцог тихо и спокойно умер в Виндзорском замке.

Российские дипломаты напомнили, что принц Филипп был прямым потомком Николая I.

Британцев ранее попросили воздержаться от возложения цветов в память о принце.