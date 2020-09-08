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    08 сентября 2020, 15:17

    Принца Эрнста Августа V Ганноверского арестовали в Австрии

    Анастасия Кременчугская

    Принца Эрнста Августа V Ганноверского арестовали в федеральной земле Верхняя Австрия. Его задержали из-за угроз в адрес служанки и порчи имущества. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежное издание.

    Полицейские задержали принца в его охотничьем домике после звонка служанки. По ее словам, он угрожал ей и ее мужу, что натравит на них «головорезов», если они не будут бесшумно передвигаться по дому.

    Кроме того, принц повредил дорожный знак и разбил окно в здании, принадлежащем фонду герцога Камберлендского.

    Новости SMI.FM