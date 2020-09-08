Принца Эрнста Августа V Ганноверского арестовали в Австрии

Полицейские задержали принца в его охотничьем домике после звонка служанки. По ее словам, он угрожал ей и ее мужу, что натравит на них «головорезов», если они не будут бесшумно передвигаться по дому.

Кроме того, принц повредил дорожный знак и разбил окно в здании, принадлежащем фонду герцога Камберлендского.