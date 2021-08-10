Принца Эндрю официально обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Вирджиния Робертс 9 августа обратилась в суд Нью-Йорка с иском против среднего сына британской королевы принца Эндрю. Она обвинила герцога Йоркского в нанесении побоев, изнасилованиях и умышленном причинении эмоциональной травмы, когда она была несовершеннолетней. Женщина утверждает, что подозреваемый в педофилии Джеффри Эпштейн трижды позволял британскому аристократу ее сексуально использовать.

По данным издания Daily Mail, 38-летняя Робертс на тот момент была несовершеннолетней и подпадает под законы штата Нью-Йорк о жестоком обращении с детьми.

«Сексуальное насилие 40-летнего принца Эндрю над ребенком, который, как он знал, был жертвой сексуальной эксплуатации, выходит за все возможные рамки приличия и недопустимо в цивилизованном обществе», — сказано в иске.

В документе герцог обвиняется в том, что он «публично симулировал незнание масштабов преступной сети Эпштейна по торговле людьми и сочувствовал жертвам Эпштейна», а затем отказался сотрудничать с ФБР.

Принц Эндрю всегда категорически отрицал какие-либо правонарушения и утверждал, что никогда даже не встречал Робертс. Сейчас она живет в Австралии и стала матерью троих детей. Женщина признает, что ей нелегко далось решение об иске, ведь она понимает, что подвергнется преследованию со стороны высокопоставленных друзей принца.

«Сильные и богатые не освобождаются от ответственности за свои действия. Я надеюсь, что другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, но можно вернуть себе жизнь, высказавшись открыто и требуя справедливости», — заявила она.

Источник издания сообщил, что судебное разбирательство может стать разрушительным для принца Эндрю. Если он даст показания, они могут в конечном итоге стать достоянием общественности. Если он проигнорирует суд, то может быть признан виновным заочно, что будет катастрофой для его положения в британском обществе.

Американка Вирджиния Робертс утверждает, что в 17 лет Джеффри Эпштейн одолжил ее для секса принцу Эндрю.