Принц Уильям запустил YouTube-канал

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон запустили YouTube-канал. Об этом они сообщили в Twitter и призвали подписываться на них.

Пара уже опубликовала первый 25-секундный ролик. В нем собраны фрагменты видео с разных мероприятий, которые посетили герцог и герцогиня Кембриджские.

«Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают», — шутливо обратился принц Уильям к супруге.

Пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских активно ведет социальные сети, но супруги сами часто пишут посты для них. Недавно принц Уильям и Миддлтон опубликовали семейное видео и поблагодарили всех за поздравление с 10-летием свадьбы.

Ранее они вернулись к работе после смерти герцога Эдинбургского. Герцоги съездили в деревню Литл Стейнтон в районе Дарлингтона, отметила «Газета.ru». Одна из главных целей визита — посещение фермы Мэйнор. На ней наследник британского престола посмотрел телят и ягнят, которых выращивают на ферме ее владельцы Клэр Уайз и Стюарт Чапман.