Принц Уильям «в отчаянии» после возвращения брата в Великобританию

Принц Уильям находится в «отчаянии» из-за приезда своего брата Гарри в Великобританию. Братья примут участие в открытие памятника своей матери, принцессе Диане.

Принц Гарри прилетел в Великобританию на прошлой неделе. Перед торжественным открытием памятника, которое пройдет 1 июля, он находится на карантине в Фрогмор-коттедже. Об этом сообщило издание Express.

«Ведущие деятели Букингемского дворца работают над тем, чтобы положить конец нынешней чрезвычайной ситуации. Ни один из братьев не предлагает оливковую ветвь», — сообщило издание со ссылкой на королевских экспертов.

Многие в дворце боятся, что встреча во время открытия памятника будет такой же, как и на похоронах их деда, принца Филиппа. Они лишь кивнут друг другу в знак признания.

В четверг, 1 июля, принцессе Диане могло исполниться 60 лет. В честь этой даты в Затонувшем саду Кенсигтонского дворца откроют памятник ей. Братья заказали статую в 2017 году, которую создал художник Ян Ранк-Бродли.