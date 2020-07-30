Принц Уильям рассказал о самом запоминающемся подарке для Кейт Миддлтон

Внук королевы Елизаветы II участвовал в записи подкаста бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. В беседе с футболистом он рассказал, как ухаживал за нынешней супругой.

Конфетно-букетный период принца Уильяма и Миддлтон был почти 20 лет назад, когда молодые люди учились в престижном Сент-Эндрюсском университете в шотландской области Файф. Тогда наследник престола подарил своей девушке бинокль.

«Тогда это казалось мне хорошим подарком», — признался принц Уильям.

По какому поводу он преподнес этот презент, сейчас представитель монаршей семьи уже не может вспомнить.

По словам принца Уильяма, жена до сих пор в шутку припоминает ему тот подарок. За все время отношений внук Елизаветы II преподносил супруге множество интересных сюрпризов, но в ее памяти хорошо сохранился именно бинокль, написал сайт «Дни.ру».

Ранее были раскрыты секреты воспитания троих детей принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские используют гуманные методы: никогда не кричат на своих отпрысков и не ставят их в угол.