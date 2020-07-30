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    30 июля 2020, 10:56

    Принц Уильям рассказал о самом запоминающемся подарке для Кейт Миддлтон

    Алена Макаренко

    Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон самый необычный подарок еще во время ухаживаний. Этот презент она вспоминает до сих пор, сообщило Mirror Online.

    Внук королевы Елизаветы II участвовал в записи подкаста бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. В беседе с футболистом он рассказал, как ухаживал за нынешней супругой.

    Конфетно-букетный период принца Уильяма и Миддлтон был почти 20 лет назад, когда молодые люди учились в престижном Сент-Эндрюсском университете в шотландской области Файф. Тогда наследник престола подарил своей девушке бинокль.

    «Тогда это казалось мне хорошим подарком», — признался принц Уильям.

    По какому поводу он преподнес этот презент, сейчас представитель монаршей семьи уже не может вспомнить.

    По словам принца Уильяма, жена до сих пор в шутку припоминает ему тот подарок. За все время отношений внук Елизаветы II преподносил супруге множество интересных сюрпризов, но в ее памяти хорошо сохранился именно бинокль, написал сайт «Дни.ру».

    Ранее были раскрыты секреты воспитания троих детей принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские используют гуманные методы: никогда не кричат на своих отпрысков и не ставят их в угол.

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